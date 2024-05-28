Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti
Papua Yeni Gine hükümeti, 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginede hükümet, 24 Mayıstaki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.
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Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.
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Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
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Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.
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PAPUA YENİ GİNE’DEKİ TOPRAK KAYMASI
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Ginenin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayısta toprak kayması meydana gelmişti.
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Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.
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