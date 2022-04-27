Pakistan uyruklu fidyeciler tutuklandı

DHA

İstanbul'un başlıca simge meydanlarından Taksim'de gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken diğer taraftan da polise haber verdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli üzerinden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, Eyüpsultan’daki adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı.

6 PAKİSTANLI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda kurusıkı bir silah, 2 adet satır ile Nepalli turistlerin cep telefonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 Pakistanlı Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.