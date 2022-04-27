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Son dakika: Taksim'de Nepalli turistleri kaçıran Pakistanlı şüpheliler tutuklandı

Son dakika haberi: Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 Pakistanlı şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

27.04.2022 - 03:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Pakistan uyruklu fidyeciler tutuklandı!
Pakistan uyruklu fidyeciler tutuklandı
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DHA

İstanbul'un başlıca simge meydanlarından Taksim'de gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken diğer taraftan da polise haber verdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli üzerinden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, Eyüpsultan’daki adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı.

6 PAKİSTANLI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda kurusıkı bir silah, 2 adet satır ile Nepalli turistlerin cep telefonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 Pakistanlı Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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