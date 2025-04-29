CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır, nokta. İki: bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçemez" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Başakşehir'deki Kanal İstanbul güzergahındaki miting öncesi Saraçhane'de kritik açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalar sonrası başlayan tartışmalara yanıt veren Özel şunları söyledi:

"2 saat 10 dakikalık bir konuşmada defalarca şunu söyledik, bir: A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır, nokta. İki: bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim ne Özgür Başkan'ın ne CHP'lilerin, Türkiye'nin adayıdır. Kendi vazgeçemez. Defalarca bu konuşulmasına rağmen soru şu: Gün geldi aday olamadı ne olur? Eğer aday etmezlerse %70'le seçim kazanılır, çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur, anayasayı değiştirecek. Hemen anayasa değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir. İcranın başı cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Ekrem İmamoğlu hükümetin başına adayımızdır. Bugünkü adı cumhurbaşkanı adayımızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla bu ülkeyi yönetecek. Ekrem İmamoğlu dışında bir cumhurbaşkanı adayımız yoktur. Ancak yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu geldi, aday oldu, cumhurbaşkanı seçildi. Zaten kendisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecek. İcra yetkileri başbakana geçince başbakan olur. O zaman tarafsız cumhurbaşkanı olur. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na en ciddi katkıları kim sağladıysa milletin gönlündeki yeriyle de bir tane de tarafsız cumhurbaşkanı... Bana soruyorlar: "Sen..." Ben genel başkan olarak bu zaferi kazanıp tarihe geçmek, sonra da istirahat etmek isterim deyip... Kim olur cumhurbaşkanı? Örneğin bu süreci bugüne kadar iyi götüren kişi Mansur Bey bundan sonra da devam ederse belki tarafsız cumhurbaşkanı olur. Bu başka bir şey ama devletin başı, icrası başı neresiyse oraya adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Bunu 100 kere söyledik."

Özel, İzmir ve Manisa mitinglerini iptal ettiği iddialarına da yanıt verdi. Özel, "Manisa'daki miting değil, mesir saçmadık. Arkadaşlarımız içeri alınmışken mesir mi saçacağız? İzmir'deki de arıtma tesisi açılışı. İçeride arkadaşlarımız ikinci dalgadayken arıtma tesisi açmanın zamanı mı? Ekrem İmamoğlu'yla görüştü. Kimle görüşecek? Bu, bu yaşanan ikinci dalgayı Ekrem Başkan'la değerlendirmeyeceğiz de kimi? Akşamına da diyor adayı değiştirdi. Ya Allah'tan korkun ya! Yani eğer gerçekten bu kadar dezenformasyonu yanlışlıkla yaptıysanız o zaman bu açıklamayı da koy oradan, cevap hakkına saygımdan bunu yayınlıyorum de. Çünkü gazetecilik ahlakı bunu gerektirir. "Manisa ve İzmir mitinglerini iptal etti." demek ne demek yani? Ben böyle olağanüstü süreçlerde olağan programları sürdürmenin son derece hatalı olduğunu düşünürüm ve o olağanüstü bugün hakimlik karşısına çıkıp da durumları belli olana kadar arkadaşlarımızın durumunu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yarın da Kanal İstanbul'u konuşmak üzere hep birlikte çarşamba 20.30 gece mitinginde hep birlikte buluşacağız. Bütün Türkiye'ye... Kanal İstanbul'u... Ne diyorlardı? "AK Parti Kanal İstanbul'dan vazgeçti." Dün yayınladık videoyu. Pata pata pata pata pata İstanbul'un üstünde uçuyor. Efendim şu köprü 800 metre, bu köprü 600 metre, bu böyle, kanal buradan girecek, buradan çıkacak. Bizimki de bakıyor Katarlılara hangisini daha versem diye. Yarın Başakşehir'de 20.30'da hep birlikte hem Kanal İstanbul'u hem de bu operasyonların esas niyetini bir kez daha ifşa edeceğimiz, aynı zamanda Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, tutuklu meclis üyelerimize, tutuklu bürokratlarımıza sahip çıkacağımız mitingimize hepinizi bekliyoruz arkadaşlar."

KAMERALARIN BANTLANMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Frekans kesici kullanıp kameraları bantlayan yüzler bilinmektedir. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır. Dışarıdan tetikli, içeriden tedarikli Cumhuriyet Halk Partisi çok yoğun şaibe ve şüphe altındadır" sözleri için CHP lideri Özel şu yanıtı verdi:

"Devlet Bey'e şunu söyleyeyim. Çok, kıymetli devlet deneyimi olan kişiler var kadrosunda. Birazcık bu koruma meselelerini bilen arkadaşlara sorsunlar. Mesela Devlet Bey şunu sorsun veya şunu söylesin. Aynı bantlama işlemlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi yapıyor. Daha en son 7 Mart'ta Avrasya Merkezi'nde, Avrasya Toplantı Merkezi'nde, Gösteri Merkezi'nde iftar programına geldi. İstirahat edeceği katın bütün kameraları bantlandı ve iftar yaptığı yerin bütün kameraları bantlandı. Bize geldiklerinde "Bantlama mı yapalım?" Dedi ki: "Gelin cihazın başına geçin. İster durdurun, ister oynatın, ister silin. Biz, cumhurbaşkanlığı koruma ekibi ne istiyorsa onu yapsın." dedik. Cihazın başına oturtturdu. Şimdi bir iftar programını bantlamak gerekiyorsa, bugünkü cumhurbaşkanı onu yapıyorsa, yarınki cumhurbaşkanının koruma ekibinin aldığı eğitim gereği yaptığı bu standart tedbiri nasıl kriminalize edebilirsiniz? Ben de yemek yerken ilk başta tabii yeniyiz, acemiyiz. Daha önce koruma kararı defalarca alınmasına rağmen reddetmişim. Şimdi zorunlu korumadayız. Çorbayı içerken bakıyorum karşıda kamera bantlı. "Bu niye bantlı?" diyorum. "Öyle olması gerekiyor efendim." diyor. "Buradan" diyor, "olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin, bilmem ne. Sosyal medya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak." diyor. Dedim peki. Aldıkları eğitimin gereği o, görevlerinin gereği o. Erdoğan yürürken takıldı, düştü. O görüntüyü servis edilsin istemiyor. O ekibin de görevi o. Veya Ekrem Bey gitti görüşme yaptı. Bugün şunu düşünün arkadaşlar, Türkiye'de Ekrem Bey'le görüşen herkesi şu anda hain ilan eden bir medya var. Bakın bugün, bu Akın Gürlek'in iddialarını yayınladığı bir site var. Şimdi reklamını ben yapmayayım. Her türlü rezil iddiayı önden oraya koydukları bir site var. Söyleyip de reytingini arttırmayayım, hepiniz biliyorsunuz. Bakın Erdoğan, eskiden Erdoğan'la görüşüp İmamoğlu'yla görüşen ne kadar iş adamı, siyasetçi varsa onlara "Hain, hain! Bu da hain, hainlik yapıyor." diyor. E bu şartta kapanır tabii. Sen devleti devlet gibi yönetmiyorsun ki, suç örgütü gibi yönetiyorsun. Bugünkü cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa o ihtiyaçtan jammer kullanıyoruz. Hangi ihtiyaçtan kamera bantlatıyorsa biz de o ihtiyaçtan kamera bantlatıyoruz. Mevcut cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan bunları yapıyorsa aynı ihtiyaçtan bir sonraki cumhurbaşkanı uyguluyoruz. Var mı diyeceğiniz? Millet karar verecek. Ha, millet bir sonraki cumhurbaşkanının kim olacağına sandıkta karar verecek. Karar vermezse... Patron millettir. Biz milletin bizi seçeceğine inanıyoruz. İşin kötüsü onlar da milletin bizi seçeceğine inanıyorlar. O yüzden her türlü çirkefi, çamuru, kumpası kuruyorlar. Çirkefi, çamuru yapıyorlar, kumpas kuruyorlar."