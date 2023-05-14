Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Anayasa Son dakika: Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler - En Son Haberler

Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınların kavuştu

Milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Depremin vurduğu kentlerde de seçim hareketliliği yaşandı. Felaketten sonra farklı illere giden Hatay'daki seçmenler de şehre geldi. Depremzedeler sandık başında karşılaştıkları yakınlarıyla da hasret giderdi

Giriş: 14.05.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler - En Son Haberler
DHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Hatay'a dönen bazı depremzedeler, sandık başında karşılaştıkları yakınları ile hasret giderip, duygusal anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, okul bahçelerine kurulan konteynerlerde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kente dönen depremzedeler, sandık başında yakınları ile hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan seçmenler, daha sonra Hatay sokaklarını gezdi.

"BURUK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi. Mersin'den kente dönen Sevinç Yıldırım ise "Komşularım geldi, görünce duygulandım. Mahallemize geri dönemedik. Şu anda sevinç gözyaşları döküyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Türkiye bugün sandık başına gidiyor!
Türkiye bugün sandık başına gidiyor!
4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi!
4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi!
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.