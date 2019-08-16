SON DAKİKA!

16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK),İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı. 150 yıllık çelik şirketi British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500’e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor. British Steel'in bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi şirketleri de bulunuyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ÜRÜNLERİ KULLANILDI
Merkezi İngiltere Scunthorpe’ta bulunan ve dünya genelinde yaygın müşteri ağına sahip olan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı’nın yanı sıra ülkemizden de İstanbul Havalimanı yer alıyor.
YÖNETSEL NEDENLERLE DARBOĞAZA GİRMİŞTİ
Yönetsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisi talip oldu. Görüşmeler süresince tüm paydaşlar British Steel’in ortak gelecek vizyonuna ilişkin isteklerini sözlü ve yazılı olarak beyan ettiler.
DETAY İNCELEME SÜRECİ EKİM AYINDA TAMAMLANACAK
OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti. Münhasırlık süresi boyunca British Steel’in gelecekteki başarısında önemli rolü olacak olan müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile yakın müzakereler yapılacak. Detay inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.
'BÜYÜME VİZYONUMUZUN PARÇASI'
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, ülkemizin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Büyüme odaklı vizyonumuzla, ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”
'ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK OLACAK'
OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan “İngiliz sanayi tarihinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan British Steel’in alımı ile Grubumuz değer zincirindeki etkinliğini geliştirirken, nihai ürün portföyündeki katma değerli ürünlerin ağırlığını daha da artıracaktır. OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, Dünya ölçeğinde demir çelik sektörünün devleriyle yarışan, kalitemizle kendimizi dünyada kabul ettirmiş, aranan, tercih edilen bir markayız. Önümüzdeki dönemde de pazar payı yönetimine verdiğimiz önem ile küresel piyasalardaki her türlü gelişmeyi etkin bir şekilde izleyecek ve stratejik hedeflerimize katkı sağlayacak hamleleri proaktif bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte British Steel’in Ataer çatısı altına alınması, Grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup; önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak” diye konuştu.
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