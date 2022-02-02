Otomobilinde pompalıyla infaz!

AA

Samsun'un Atakum ilçesinde aracıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklerken kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Yasin Y., kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

AA'da yer alan son dakika haberine göre polisin olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

ARACINDAN İNDİRMEK İSTEMİŞLER

Samsun'da dün akşam, otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. yanına gelen iki kişi tarafından araçtan indirilmek istenmiş, çıkan tartışma sonucu şüphelilerin silahla ateş ettiği Yasin Y. ağır yaralanmıştı.