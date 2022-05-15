Otogarda dehşet anları! Karısı ve kardeşine kurşun yağdırdı

DHA

Korkunç olay, saat 09.00 sıralarında kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası M.B.'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan M.B., bir gün önce kente gelerek otogarında beklemeye başladı.

AĞIR YARALANDILAR

Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören M.B., tabancasını çekip, ikisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.B. ve S.B. Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumların ciddi olduğu belirtildi.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan M.B., polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. sağlık raporu için Tokat Devlet Hastanesine götürülürken, basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna "Kardeşimle kaçtı. Namusum için, şerefim için" cevabı verdi.