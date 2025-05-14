ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.