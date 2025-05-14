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        Haberler Gündem Güncel ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı | Son dakika haberleri

        ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:28
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        Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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