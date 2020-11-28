Ortadoğu'yu karıştıran suikast: Tüm oklar İsrail'i gösteriyor

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2020'ye Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle giren İran, yeni bir suikastın şokunu yaşıyor.

Uzun süredir ABD ve İsrail istihbaratı tarafından, İran'ın gizli nükleer programının önde gelen isimlerinden biri olduğu değerlendirilen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Tahran'da öldürüldü.

İran medyası Fahrizade'nin korumalarıyla birlikte Tahran dışına seyahat ederken, yolda pusuya düşürülerek öldürüldüğünü bildirdi.

New York Times gazetesine konuşan biri Amerikalı üç istihbarat yetkilisi saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söyledi. Gazete, Fahrizade'ye düzenlenen suikasttan ABD'nin bilgisi olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtirken, iki ülkenin bölgedeki ittifakına dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler, önde gelen bir İranlı bilimadamını öldürdü. İsrail'in rolü bulunduğuna dair ciddi işaretler olan bu korkaklık saldırganların çaresiz savaş çığırtkanlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Zarif uluslararası toplumun utanç verici çifte standardına son vermesi ve bu eylemi devlet terörü olarak kınaması gerektiğini söyledi.

RUHANİ, İSRAİL'İ HEDEF GÖSTERDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Muhsin Fahrizad'nin ölümünün ardından bir açıklama yaptı.

Ruhani, "Bir kez daha, küresel kibirin şeytani elleri kiralık gaspçı Siyonist rejimin kanıyla lekelendi" ifadeleriyle İsrail'i hedef aldı.

İran lideri, "Fahrizade'nin öldürülmesi düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Onun şehadeti başarılarımızı yavaşlatmayacak" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: GERGİN GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, "Gergin günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Netanyahu, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.” dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade’nin suikastinde İsrail’in rolü olduğuna işaret etti.

Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu’nun, “Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

Netanyahu, Nisan 2018’de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve “Bu ismi unutmayın” ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'TAN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaşarak bilim insanının ölümüne dikkati çekti.

Başkanlığı döneminde İran'la sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Trump, Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın twitlerini paylaştı.

Trump'ın, Melman'ın hem İbranice hem de İngilizce, "İran'dan gelen haberlere göre Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Damavend'de suikast sonucu öldürüldü. İran'ın gizli nükleer programının başındaki isimdi ve Mossad tarafından yıllardır aranıyordu. Onun ölümü, psikolojik ve mesleki açıdan İran için büyük bir darbedir." mesajını takipçileriyle paylaşması dikkati çekti.

Sosyal medyada Trump'ın paylaşımları, kendisinin Fahrizade'nin öldürülmesine destek verdiği şeklinde yorumlandı.