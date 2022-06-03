Ordu'da yollar göle döndü! Evleri su bastı

DHA

İlçede yol çalışması sırasında, iş makinesinin ağırlığı nedeniyle 4 mahalleyi besleyen ana şebeke su borusu hattı patladı.

DHA'nın haberine göre yollar göle dönerken, 1 evi ise su bastı. İhbarla bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri sevk edildi.

Suyu kesen ekipler, patlayan borunun değiştirilmesi için çalışma başlattı. Sokaktan akan ve Ünye sahil yoluna kadar ulaşan su nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Polis ekipleri tarafından bir süreliğine kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.