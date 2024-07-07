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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü | Son dakika haberleri

        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü

        Son dakika haberine göre Ordu'da etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Kentte sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:44
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        Ordu'da sel can aldı! Yaşlı kadın öldü
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

        Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

        2 KM UZAKTA BULUNDU

        Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

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        #son dakika
        #ordu
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