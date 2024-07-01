Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ordu'da sağanak sonrası sel! | Son dakika haberleri

        Ordu'da sağanak sonrası sel! Okul bahçesi göle döndü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. İlçede birçok evi su bastı ve sokaklar ile bir okulun bahçesi göle döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.

        • 2

          AA'da yer alan habere göre ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birinkileri oluştu.

        • 3

          Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınlarına sebep olan sağanak sonucu, bir okulun bahçesi de suyla doldu.

        • 4

          Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

        • 5

          Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede metrekareye 41,2 kilogram yağış düştüğünü belirterek, ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

        • 6

          Tehlikeli hava şartları geçene kadar sahada olacaklarını vurgulayan Kibar, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

        • 7

          Öte yandan yağış, Altınordu ilçesinde de etkili oluyor.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Habertürk Anasayfa