Ordu'da sağanak sonrası sel! Okul bahçesi göle döndü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. İlçede birçok evi su bastı ve sokaklar ile bir okulun bahçesi göle döndü
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.
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AA'da yer alan habere göre ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birinkileri oluştu.
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Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınlarına sebep olan sağanak sonucu, bir okulun bahçesi de suyla doldu.
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Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.
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Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede metrekareye 41,2 kilogram yağış düştüğünü belirterek, ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.
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Tehlikeli hava şartları geçene kadar sahada olacaklarını vurgulayan Kibar, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
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Öte yandan yağış, Altınordu ilçesinde de etkili oluyor.
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