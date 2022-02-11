Orbân'dan seçim için Trump'tan destek talebi!

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Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını hızlandırmak için önümüzdeki haftalarda Budapeşte'ye gelmesini umuyor.

Bir hükümet kaynağının The Guardian'a verdiği demeçte, Orbán hükümetine bağlı bir düşünce kuruluşunun Trump'a bir davetiye gönderdiğini söyledi.

Davet, Orbán'ın Fidesz Partisi'nin birleşik bir muhalefet koalisyonu ile karşı karşıya kalacağı ve 12 yıllık başbakanlık görevinin tehlikeye girmesiyle geldi.

Trump'ın henüz davete yanıt vermediğini de sözlerine ekleyen kaynak, "Fidesz'deki insanlar Trump'ın Mart ayında Budapeşte'yi ziyaret etmesini gerçekten istiyor" dedi.

Eğer Trump daveti onaylarsa bu, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybettiğinden beri bilinen ilk ABD dışına yaptığı ziyaret olacak.

"TRUMP'I İKON OLARAK GÖRÜYORLAR"

Orbán bir Trump destekçisiydi, 2016 ve 2020 seçimlerinde Trump'ı alenen destekledi. İkili Ocak ayında telefonda görüşmüştü; Trump, Nisan seçimlerinde Orbán'ı alenen desteklediğini açıklamıştı. Trump’ın yüz yüze bir ziyaret gerçekleştirmesinin büyük ilgi göreceği düşünülüyor.

Fidesz'e yakın bir kaynak, "Bu ziyaretlerin Macar muhafazakar toplumu üzerinde büyük bir etkisi var, çünkü onlar Trump'ı bir ikon olarak görüyorlar" dedi.

Eski bir Cumhuriyetçi çalışan ise, Trump'ın koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerinden korktuğunu ve seyahat etmemeyi tercih edebileceğini söyledi.