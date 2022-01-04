Öpücüklü hırsızlıkta flaş gelişme!

Isparta'da, bir iş yerinde, 22 yaşındaki A.E.B ve 21 yaşındaki S.A., 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi.
SEVGİLİYE ŞANS ÖPÜCÜĞÜ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.
KIZ ARKADAŞTAN 'OKEY' İŞARETİ
Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift daha sonra kız arkadaşından okey işareti aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU
İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.
POLİS, BİN 920 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ İZLEDİ
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan bin 920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi.
EVDE KISKIVRAK YAKALANDILAR
İki sevgiliyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan Asayiş ekipleri hırsızları emniyete götürdü. İki sevgili hakkında adli işlem başlatıldı. Çaldıkları saatler iş yeri sahibine teslim edildi.
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