Polis ikisini de arıyor! Öpücüklü hırsızlık!

İHA

Isparta'da edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında 2 kişi, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk’a ait iş yerine girdi.

ŞANS ÖPÜCÜĞÜNÜN ARDINDAN ÇALDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift daha sonra kız arkadaşından okey işareti aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU

İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.