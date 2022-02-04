Onur Anıtı'na saldıran iki zanlı tutuklandı!

DHA

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi´ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.