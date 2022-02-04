Samsun'da meşalelerle Atatürk nöbeti!

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan çirkin saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.

Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar toplandı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti.

Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

ONUR ANITI HAKKINDA

Samsun'da kentin en önemli simgelerinden biri olan Onur Anıtı, İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer almaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan anı simgelemektedir.

Anıtın heykeli Samsun Valisi Kâzım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edilmiştir. Yapımına 1928 yılında Viyana'da başlayan heykel, 1931 yılında tamamlanarak 29 Ekim 1931 tarihinde dikilmiştir.

Tunçtan yapılan heykelin yüksekliği 4,75 metre, taş blok kaidenin yüksekliği 4,1 metre, tüm anıtın yüksekliği ise 8,85 metredir.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya tepkiler sosyal medyada da yankı buldu. Siyasilerden sanat dünyasına ve vatandaşlara kadar toplumun tüm kesimleri çığ gibi büyüyen tepkileriyle olayı kınadı.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi´ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Samsun Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

SALDIRIYA SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK TEPKİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya, siyasi partiler de tepki gösterdi. Anıt önünde ilk olarak CHP ve İYİ Parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplandı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı ve sorgularının devam ettiğini öğrendik. Bu işin altında kimler var, merak ediyoruz. Bu iş bize göre iki meczubun kurduğu oyun değildir. CHP olarak bu oyunun içinde kimler varsa bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise "Milletimizin değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki, Türkiye´miz ile özdeşleşmiş anıtına yapılan saldırı nedeniyle buradayız. Bu yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Samsun, Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı şehirdir. Bu şehre hiçbir şekilde leke getirtmeyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri de anıtın önüne gelerek ortak açıklama yaptı. Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek "Bu çok açık bir provokasyondur. Milli mücadelemizin başladığı yer olan, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'umuzdaki Onur Anıtı, tüm Türkiye'nin kurtuluş sembolüdür. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimin, kendisini bu millete ait hisseden herkesin ortak değeridir. Böyle bir değere, böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Toplumsal barışımızı, iç huzurumuzu bozmak isteyen müptezellerin hak ettikleri cezayı bulacaklarını ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun, meşale bir şehirdir. Bu şehri, bu ve benzeri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.