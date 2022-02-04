Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda yeni gelişme!

İHA

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve olay yerinden kaçmıştı.

İHA'nın haberine göre, Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da zanlıları tespit etti. Kuzen oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden olay gecesi B.F.'nin alkollü olduğu ve aynı zamanda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, akrabası C.R.F.'nin ise sabıkasının bulunmadığı belirtildi.

Polisin saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.R.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını iddia eden C.R.F., "Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık" dedi.

"ATATÜRK BÜSTÜNE KARŞI DEĞİLİM"

Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu ileri süren B.F. ise "Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşüm bulunmamaktadır. Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.R F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek iş yerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıtta çıkmasına yardım ettim. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip araca bindi. Aracı çalıştırıp hareket etti ancak halat koptu. Olay yerinden ayrıldık" şeklinde konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.R.F. ve B.F. "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.