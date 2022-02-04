Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda yeni gelişme!

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve olay yerinden kaçmıştı.
İHA'nın haberine göre, Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da zanlıları tespit etti. Kuzen oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden olay gecesi B.F.'nin alkollü olduğu ve aynı zamanda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, akrabası C.R.F.'nin ise sabıkasının bulunmadığı belirtildi.
Polisin saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.R.F. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını iddia eden C.R.F., "Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık" dedi.
"ATATÜRK BÜSTÜNE KARŞI DEĞİLİM"
Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu ileri süren B.F. ise "Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşüm bulunmamaktadır. Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.R F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek iş yerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıtta çıkmasına yardım ettim. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip araca bindi. Aracı çalıştırıp hareket etti ancak halat koptu. Olay yerinden ayrıldık" şeklinde konuştu.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.R.F. ve B.F. "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!