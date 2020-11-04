Gamze'nin ölümünde kan donduran detay!

DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için buluştuğu kişilerle gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, genç kız ile odada ilişkiye girdiğini itiraf eden R.D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçundun tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre R.D. ifadesinde, Gamze Açar'ın intihar ettiğini ileri sürerken, ifade veren bir tanık, olaydan kısa süre önce 4 kez çağlık sesi duyduğunu söyledi.

Başkentte babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, internette gördüğü iş ilanı için buluştuğu 3 kişi ile iş görüşmesi için buluştuktan sonra Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürüldü.

Açar, geçen cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.