Gamze'nin ölümünde flaş gelişme!

İHA

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar, iddialara göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü.

ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN OTEL ODASINA GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın, lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Açar, hastanede hayatını kaybetti. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.