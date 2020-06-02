İHA

Bursa'da öğle saatlerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş mevkiinde, iddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

KATİL ZANLISI OTOMOBİLİ ALIP KAÇTI

Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

ZANLININ EŞGALİ BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.