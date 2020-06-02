İstanbul Beyoğlu'nda, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan dehşet verici olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H. (24),doğum yapan ablasını görmek için İstanbul’a geldi. Taksim’de bir otele yerleşen kadın, olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan Cengiz K. (39) idaresindeki taksiyi durdurarak bindi.
ÖNCE MÜŞTERİSİ OLAN KADINA TOKAT ATTI
İHA'da yer alan habere göre kadının Kasımpaşa’ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri anlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K., kadına elini kaldırarak tokat attı.
KADINI YERE YATIRIP BOĞAZINI SIKTI
Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti. Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadının yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
DARP RAPORU ALAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından bir süre şok geçiren kadın polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, kadınla konuşarak taksinin plakasını ve sürücünün eşkalini öğrendi. Darp edilen kadın ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu.
DARP EDEN TAKSİCİ SERBEST KALDI
Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı. Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K.’ya emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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