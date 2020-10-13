Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldığı ve sonuçları pozitif çıkan öğretmen ile öğrenci tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrencinin de 14 gün süreyle karantinaya alındığı haberi basına yansıdı.
"SAĞLIK ÖNLEMİ ALINDI EĞİTİM DEVAM EDECEK"
DHA'da yer alan haberde okul görevlilerinin sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptığı ve Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş'ın, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" açıklamasına yer verilmişti.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM HABERİ YALANLADI
Bu haberin ardından Ordu Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okulda korona virüs dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"TEDBİR AMAÇLI ÖĞRETMENİMİZ KARANTİNADA"
İHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bazı haber sitelerinde çıkan ‘Dumlupınar İlkokulu Covid-19 salgını nedeniyle karantina altına alınmıştır’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili öğretmenimiz okula gelmeden tedbir amacıyla karantina altına alınmıştır.
"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ POZİTİF ÇIKMADI"
Hiçbir öğrencinin testinin pozitif çıkmadığı okulda öğrencilerimiz derslerine devam etmektedir. Velilerimiz içlerini rahat tutsunlar. Okullarımızın tümünde sağlık yönünden tüm tedbirler anlık alınıyor. Bu konuda hassasiyetimiz son derece yüksektir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlıkları iyi durumdadır” denildi.
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