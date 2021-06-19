Okulda dehşet saçan kocadan kan donduran ifade

İHA

Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde yaşanan olayda Atalay Doğan isimli koca, öğle saatlerinde barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.



Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.



2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki öfkeli koca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İncelemenin ardından aileye teslim edilen kadının cenazesi dün öğle saatlerinde kırsal Kıran mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.



Adliyeye sevk edilerek tutuklanan Cinayet zanlısı Atalay Doğan'ın ifadesinde "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim içinde çok pişmanım" dediği öğrenildi.