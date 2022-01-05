"Okula taş atma" dedi! Korkunç olay!

Adana'da, 29 Aralık günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu´nun önünde kan donduran bir olay meydana geldi.
"OKULA TAŞ ATMAYIN CAMLARI KIRACAKSINIZ"
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.
YABANCI UYRUKLU BIÇAKLADI
Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl´ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÇOCUK ÇOÇUĞA BUNU YAPAR MI?"
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl´ın dayısı Mustafa Kemal Tosun (40), yeğeninin okulun camlarını taşlayan çocukları uyardığını belirterek şunları söyledi:
"Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!