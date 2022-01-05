"Okula taş atma" dedi! Korkunç olay!

DHA

Adana'da, 29 Aralık günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ahmet Cevdet Çamurdan Ortaokulu´nun önünde kan donduran bir olay meydana geldi.

"OKULA TAŞ ATMAYIN CAMLARI KIRACAKSINIZ"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.

YABANCI UYRUKLU BIÇAKLADI

Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl´ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOCUK ÇOÇUĞA BUNU YAPAR MI?"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl´ın dayısı Mustafa Kemal Tosun (40), yeğeninin okulun camlarını taşlayan çocukları uyardığını belirterek şunları söyledi:

"Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.