İHA

Zonguldak'ta, edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde kan donduran bir olay yaşandı. Beldedeki ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUNDA BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

SABAHA KARŞI BULUNDU

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı.

BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberle yıkılan Fazıl Etike’nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Etike’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek.