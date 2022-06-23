Okan Buruk'un sözleşmesi açıklandı

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Sarı-kırmızılılar, Buruk ile 1+1 yıllık 2 sezonluk anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

YILLIK ÜCRETİ 17 MİLYON TL

Başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 17 milyon TL alacak. Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi durumunda ödenecek yıllık ücret ise 20 milyon TL olacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

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Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.