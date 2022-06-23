Sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir ilk beş maçta sadece tek galibiyet alsa da sezonun kalanında sadece üç mağlubiyet yaşadı. Ligle birlikte Avrupa'yı da beraberinde götüren turuncu-lacivertliler Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu grubu 10 puanla lider tamamladı ve burada da ilki yaşadı.