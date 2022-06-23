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Okan Buruk KİMDİR? Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyeri - Okan Buruk Galatasaray dönemi

Okan Buruk: Suyun yönünü değiştiren adam

Futbolculuğunda hem sahadaki performansı hem olaylı transferiyle bir nevi suyun yönünü değiştiren Okan Buruk, teknik direktör olarak da tarih yazdı. Akhisarspor ve Başakşehir'e tarihlerindeki en büyük zaferleri yaşatan Buruk, altyapısından yetiştiği Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için kolları sıvıyor...

23.06.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Büyükçekmece'den çıkarak 11 yaşında Florya'nın yolunu tutan Okan Buruk, arkadaşlarının da peşine takılarak Galatasaray seçmelerine girdi ve sarı-kırmızılı kulübün kapıları açmayı başardı. 

  • 1992'de Türkiye sahnesine adım atan Okan Buruk, Galatasaray formasını giydiği ilk maçta 2 gol birden attı. İlk maçında da abisine karşı forma giyen Okan Buruk'un kariyerinin dönüm noktalarından biri, 1993'te ayağının kırılması oldu.

  • Ağır bir sakatlık yaşamasına rağmen karamsarlığa kapılmayan Buruk, yıllar sonra yaptığı açıklamada sakatlıktan önce daha kıvrak sakatlıktan sonra ise daha dayanıklı bir oyuncu olduğunu belirterek oyun stilini değiştirdiğini söyledi. 

  • Sakatlığı atlattıktan sonra pek forma şansı bulamayan Buruk, daha fazla forma giymek için ayrılmayı düşünse de Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendirdi ve UEFA Kupası'nı kaldıran ekibin önemli parçalarından biri oldu. 

  • INTER'E TRANSFERİ

    Sarı-kırmızılılarda Süper Kupa zaferi de yaşayan Okan Buruk, 'Bosman kuralı'nın da çıkışıyla olaylı bir transferle Inter'in yolunu tuttu. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşadı, Türkiye'ye 2004-05'te Beşiktaş formasıyla döndü.

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