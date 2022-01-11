Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi!

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında savcılık, 1 yıl 6 aya kadar hapis talep etti.

Küçükçekmece ilçesinde, kulağından çektiği öğrencisini yaraladığı iddia edilen öğretmen Mustafa Çalışır (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021'de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda meydana gelen olay anlatıldı.

OLAY İDDİANAMEDE ANLATILDI

Mağdur çocuk Sercan B.'nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır'ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı belirtilen iddianamede, olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedildi. İddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır'ın öğrenci Sercan B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına yer verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, öğretmen Mustafa Çalışır'ın 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.