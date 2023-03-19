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Tartıştığı oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu

Elazığ'da feci bir olay meydana geldi. Kentte bir kişi, tartıştığı oğlu ve gelinini tüfekle vurdu. Olayda M.G. ile karısı B.G. yaralanırken, kaçan zanlı kıskıvrak yakalandı

Giriş: 19.03.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da katliam teşebbüsü! Oğlu ve gelinini tüfekle vurdu ve... - Haberler
Oğlu ve gelinini tüfekle vurdu!
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DHA

Elazığ'da S.G., evde tartıştığı oğlu M.G. ile gelini B.G.´yi pompalı tüfekle vurup, yaraladı.

DHA'da yer alan habere göre olaydan sonra kaçan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı.

S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. S.G.´nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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