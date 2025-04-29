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        Haberler Gündem O otelin müdürüne gözaltı kararı

        O otelin müdürüne gözaltı kararı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı. Otelin müdürü ise aranıyor

        Giriş: 29.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 29.04.2025 - 23:22
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        O otelin müdürüne gözaltı kararı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

        Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu'yu gözaltına aldı.

        Ekiplerin, otelin müdürü olan diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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        #haberler
        #Sinan Udil
        #Osman Gündüz
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