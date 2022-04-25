O kentlerimiz toza teslim oldu!

Son dakika haberi: O kentlerimiz toza teslim oldu!

AA

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı.

HAVA KALİTESİ AZALDI GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

"GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK"

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

HATAY'DA DA TOZ ETKİLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da da toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu.

Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezinde, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Toz taşınımının önümüzdeki günlerde şehri terk etmesi bekleniyor.