O ilçemiz dondu! Eksi 27!

İHA

Son dakika haberler... Dondurucu soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 26.9 derece ölçüldü.

GÖRÜŞ UZAKLIĞI 30 METREYE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.

Görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

AĞAÇLARIN KIRAĞI İLE GÖRSEL ŞOVU

Ardahan kent merkezinde de hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaç dallarının kırağı tutmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde kırağıyla kaplı ağaç dallarının görüntüsü vatandaşlar tarafından da beğeniyle izleniyor.