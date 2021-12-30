O anlar kamerada! İETT otobüsü ringe döndü!

İstanbul'da, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan İETT otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı.
OTURAN 3 ÇOCUĞU YERİNDEN KALDIRMAK İSTEDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.
YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı.
YUMRUK YUMRUĞA SALDIRDILAR
Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı.
KADINLAR KORKU İÇİNDE ÇIĞLIK ATTI
Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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