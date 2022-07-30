O anlar kamerada! Bir çocuk böyle öldü!

Mardin'de, 20 Temmuz’da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde, bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden ‘yorgun mermi’ sonucu ağır yaralandı. Başındaki kurşunla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuk, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.
EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU
İHA'da yer alan habere göre Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’un talimatıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle Kızıltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla özel bir ekip oluşturuldu.
200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Yürütülen ortak çalışmada Onur Başboğa’nın hayatını kaybettiği bölgedeki 200 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 300 saatlik görüntü, saniye saniye incelendi.
MERMİ 1.4 KM UZAKTA ATEŞLENDİ
Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1.8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Polis, küçük çocuğun hayatını kaybettiği bölgeyi, bu bilgi üzerine mercek altına aldı. Silahın, Onur Başoğlu’nun vurulduğu yere yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan ateşlendiği tespit edildi. Düğüne katılan 8 kişinin, sırf eğlence için havaya ateş ettiği belirlendi.
BALİSTİK İNCELEMEDE BULUNULDU
Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tek tek tespit edilen söz konusu şüphelilere ait 9 milimetre çapındaki 8 adet tabancaya el konulup, balistik incelemesi yapıldı.
ZANLI ŞOK BASKINLA YAKALANDI
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği ‘yorgun mermi’nin ateşlendiği silahın da 22 yaşındaki Mahmut Aras’ın silahından çıktığı tespit edildi. Zanlı, evine düzenlenen şok baskınla kıskıvrak yakalandı. Aras, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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