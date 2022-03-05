O anlar kamerada! Bir adımla hayat!

O anlar anbean kaydedildi! Bir adımla hayat! - Güncel Haberler

DHA

Son dakika haberler... Isparta'da binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor.

BUZ SARKITI KALDIRIMA DÜŞTÜ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü.

BİR ADIMLA KURTULDU

Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu. Bu sırada dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, son anda içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise bir adımla kurtuldu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, kapının önünde çalışanlarla konuşmaya devam etmesiyle dışarı çıkmayan kişinin, bir adım önüne düşen sarkıtla paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.