Son dakika... O an kameraya da yansıdı! Anne kız ölümden döndü! - Haberler

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı. Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K.'nın üzerine düştü.

ANNE KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.