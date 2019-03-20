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Nusret Gökçe, Park Hyatt'ı Doğuş Holding'den devraldı

Doğuş Holding, Park Hyatt'ı Nusret Gökçe'nin şubat ayında 50 bin lira sermaye ile kurduğu Nusret Yatırım A.Ş.'ye devretti. Karar Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Ferit Şahenk'in patronu olduğu Doğuş Holding, son olarak kasım ayında Madrid'deki Villa Magna otelini 210 milyon euro bedelle Meksikalılara satmıştı. Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberi...

20.03.2019 - 11:55 | Güncelleme: HABERTURK.COMİş-Yaşam
Nusret Gökçe - Ferit Şahenk

Rekabet Kurulu, Doğuş Holding AŞ'nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. Rekabet Kurulu'nun açıklamasına şu ifadelere yer verildi:

Doğuş Holding A.Ş.’nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.’nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberin göre, restoranlarıyla ünlü olan Nusret Gökçe'nin, oteli devraldığı Nusret Turizm Yatırım A.Ş. isimli şirketi 50 bin lira sermayeyle Etiler'de kurduğu görülüyor. Şirket, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre oteller grubuna faaliyet gösterecek.

2018 Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.

Son olarak kasım ayında Madrid'de bulunan Villa Magna otelini 210 milyon Euro'ya Meksikalılara satan Doğuş Holding'in diğer otelleri de değerlendirdiği belirtiliyordu.

Bloomberg'in ocak ayında ismini saklı tuttuğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ferit Şahenk'in satmyı düşündüğü oteller arasında İtalya'daki tarihi Capri Palace ve Aldrovandi Villa Borghese'nin yanı sıra Hyatt da bulunuyordu.

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