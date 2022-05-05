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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69.97'ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 7.25 oldu.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105.86 ile ulaştırma, yüzde 89.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 77.64 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış ise yüzde 18.71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 26.23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27.73 ile eğitim ve yüzde 35.95 ile sağlık takip etti.

AYLIK OLARAK GIDA ZİRVEDE

Nisanda aylık olarak en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.31 ile sağlık ve yüzde 2.87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise yüzde 13.38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7.43 ile konut, ve yüzde 6.96 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı.

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