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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için tüketici fiyat tahminini yüzde 23.2 olarak açıklamıştı. TCMB 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ten yüzde 42.8'e çıkardı. Gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 24.2'den yüzde 49'a yükseltti.

TCMB enflasyon tahminini 2023 sonu için yüzde 12.9, 2024 sonu için yüzde 8.3 olarak güncelledi. Petrol fiyatı tahminini 80.4 dolardan 102.2 dolara çıkardı.

Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:

Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte.

Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor.

İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte.

Büyümede sürdürülebilir bileşenler güçleniyor.

Sanayi üretimi esnek ve dayanıklı yapısıyla büyümeyi ve işgücü piyasasını destekliyor.

Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz.

Artan yatırım ihtiyacının uzun vadeli TL kredilerle karşılanması önemli.

ÜLKEMİZ HIZLA BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞMEKTE

Salgın öncesine kıyasla ihracatımız OECD içinde pozitif ayrışmakta.

İhracatımız salgın döneminde yakaladığı artış eğilimini ilk çeyrekte bölgesel risklere rağmen sürdürdü.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükseldi.

Miktar bazında ihracat ithalata karşı belirgin iyileşme gösterdi.

Rusya ve Ukrayna ihracatı azalırken AB’ye ihracat belirgin artış göstererek ihracattaki kayıpları önledi.

KREDİLER MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER KAPSAMINDA YÖNLENDİRİLECEK

Ticari kredi büyümesi enflasyona kıyasla daha yavaş seyretti.

Ticari kredilerdeki ivmelenmenin uyumlu olmayan kısmıyla ilgili duyduğumuz rahatsızlığı PPK’da dile getirmiş, mikro ihtiyati tedbirleri artıracağımızı söylemiştik.

Kredilerin yatırım ve ihracatta kullanılması için tedbirleri kararlılıkla uygulamaktayız.

Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumlu hale getirilecek

İlk çeyrekte enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi oldu.

Enflasyonda tüm alt gruplarda artış gözlendi. Küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar da belirleyici oldu. Emtia fiyatlarında martta en yüksek artışlar kaydedildi.

İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra tedarik zinciri aksaklıkları ve yüksek taşıma maliyetleri enflasyon görünümünde olumsuz etki yapıyor.

Analizler enflasyondaki yükselişin temel belirleyicilerinin küresel emtia fiyatları, döviz kuru ve arz yönlü aksaklıklar olduğuna işaret ediyor. İthalat birim değer endeksi belirgin artış gösterdi.

Enerji endeksi yüzde 44 oranında yükseliş ile öne çıkarken, emtia artışı da alt endeksler geneline yayıldı.

Gıdada riskler belirginleşti. Çatışmayla uluslararası emtia fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Uluslararası gıda fiyatları, tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde küresel tedarik aksaklıkları sürdü. Çin salgın tedbirlerini sıkılaştırması tedarik zincirinde iyileşmeyi sınırlıyor.

Uluslararası emtia fiyatları belirgin bir şekilde yükseldi. Tahminlerimizde baz aldığımız vadeli fiyat eğrileri ham petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde ocak enflasyon raporu varsayımlarının önemli bir oranda üzerinde kalacağına işaret etmekte. Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102.2, 2023 yılında ortalama 93.9 dolar olarak güncelledik



Enerji dışı emtia fiyatları arz talep uyumsuzluğu taşımacılık maliyetindeki artışlar jeopolitik gelişmeler ve tarımsal kuraklığa bağlı olarak yükselişine devam etmektedir. İthalat fiyatlarına ilişkin varsayımlar yukarı yönlü güncellenmiştir

Gıda fiyatlarına yönelik varsayımları 2022-2023 yılları için yukarı yönlü olarak güncelledik. Dış talebe ilişkin varsayımları geçtiğimiz talebe ilişkin varsayımları geçtiğimiz rapor dönemine göre aşağı yönlü revize ettik.

Temel varsayımlarımız kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde para politikası duruşunun sürdürülebil,r fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak azalacağını hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz

TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 23.2’DEN YÜZDE 42.8’E YÜKSELTTİ



Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42.8, 2023 yıl sonunda yüzde 12.9 2024 yıl sonunda yüzde 8.3 seviyelerine tekabül etmekte. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19.6 puanlık güncellemeyle yüzde 23.2'den 42.8'e yükselttik

TCMB YIL SONU GIDA ENFLASYONU TAHMİNİNİ YÜZDE 24.2'DEN YÜZDE 49'A YÜKSELTTİ

10.6 puanlık güncelleme TL cinsinden ithalat enflasyon tahminini 5.5 puan, gıda fiyatları 2.8 puan etkiledi.

Yönetilen yönlendirilen fiyatlar alkol tütün fiyatları ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 2.1 puan yukarı çekerken başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyon ana eğilimine katkı tahminler üzerinde 9.3 puan artışa neden olmuştur.

2023 yılsonu enflasyon tahmini de yüzde 8.2’den yüzde 12.9’a yükseldi.

Başlangıç noktası eğilimleri 1.9 puan arttırdı. Gıda enflasyonu güncellemesi tahmini 0.7 puan yukarı çekmektedir. TL cinsinden ithalat fiyatları 2.2 puan yükseltirken çıktı açığı da 0.1 puan düşürücü yönde etkilemektedir.

Hane halkı, firma, banka bilançolarında mili paranın artması, tek ödeme amacının TL olması nihai hedefimizdir.

Önemli bir bileşen de uygun maliyetli vadeli kredilerin üretim yatırım ve ihracat artışlarıyla sürdürülebilir fiyat istikrarını desteklemesidir. Kredilerin doğru kompozisyonla tabana yayılması için mikroihtiyati tedbirleri güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan MB olarak firmaların ödemelerini TL ile yapmasını önemsiyoruz. Bu konuda son dönemde atılan adımları değerli buluyoruz. Sağlıklı, güçlü istikrarlı TL altyapısını sağlamak, kalıcı fiyat istikrarı için en önemli eşiktir.

SAVAŞ OLMASAYDI ÖNCEKİ ENFLASYON TAHMİNLERİMİZİ BUGÜN DAHA FARKLI KONUŞUYOR OLABİLİRDİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu sorulara şöyle yanıt verdi:

Enflasyondaki artışa önce global ve lokal bakmak lazım. Son rapordaki tahminleri savaş olmasaydı bugün çok daha farklı noktalarda revizyona ihtiyaç duymadan sürdürebilecektik. Birinci derecede uluslararası piyasalardaki gelişmeler pandemi ile başlayıp tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Rusya Ukrayna çatışmasıyla birlikte emtia fiyatlarının küresel artış göstermesi dünyadaki ve bizdeki enflasyonun yükselişinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Onun dışında içeride de iç talep ve talepten kaynaklanan önemli bir artışa para politikasıyla karşılık vereceğimiz yükseliş yok.

KREDİLERİ İKTİSADİ FAALİYETLE BULUŞTURMA HASSASİYETİMİZ DEVAM EDİYOR

Bu noktada hem MB hem hükümet gerekli adımları atmıştır atmaya devam ediyor. Kararlılığımız son derece güçlü şekilde devam ediyor. Aldığımız tedbirler lokale bakınca bizim tarafta kredilerin iktisadi faaliyetle buluşması önem arz ediyor. Cari dengenin gerçekleşmesi sürdürülebilir fiyat istikrarı için önem arz ediyor. Cari dengede sıkıntı varmış gibi görünse de normale dönmesiyle birlikte miktar bazında ihracattaki artışı çatışmalar sonunda fiyat bazındaki enerji ve gıda fiyatlarının normale gelmesiyle cari dengemizin önemli şekilde düşündüğümüz noktaya gelecek.

Uzun vadeli kredilerin iktisadi faaliyetle buluşması önem arz ediyor. Son PPK metni ve aldığımız makroihtiyati tedbirler önemli oranda enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Enflasyon patikasında da görüldüğü gibi mayıstan sonra aşağı doğru enflasyonun inmeye başlayacağını göreceğiz.

TURİZMLE İLGİLİ BEKLENTİLERİMİZ ÇOK OLUMLU

Turizmde Avrupa ve Orta Doğuda pandemiden dolayı gelemeyen bir turist kitlesi var şu an çok büyük bir talep var.

Turizmde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz, hatta iyi bir artış bekliyoruz. Bu cari denge söylemimize olumlu yansıyacaktır.

VERİMLİ BİR TARIMSAL ÜRETİM DÖNEMİNE GİRDİK

Türkiye uluslararası gıda fiyatlarından etkilenmekte. Türkiye diğer ülkelere göre avantajlı konumda. Üretebilen, Geçen sene kuraklıktan ve yangınlardan etkilendiğimiz için kısmen enflasyona yansıyan bu durum doğal afetleri öngörme şansımız yok ama kuraklık anlamında meteorolojik veriler bu sene çok verimli bir üretim dönemine girdiğini göstermekte. Bunun da fiyatlara ve enflasyona mayıstan sonra çok önemli yansıyacağını öngörüyoruz.

İSTANBUL'A EYLÜL AYI GİBİ TAŞINACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasında bir sıkıntı yok. Yüzde 50'ye yakın İstanbul'a taşınmış durumdayız. Kalan birimler de yol haritamızda planladığımız gibi devam ediyor. Eylül ayı gibi taşınacağımızı düşünüyorum

Enflasyonda mart ayındaki gelişmeler doğal seyrinde iç talepte kısmi daralma var ama bir artış söz konusu değil.

Enflasyonist baskı bizim tedbir alacağımız ya da para politikası araçlarını kullanacağımız noktada önemli bir tepki görmüyoruz.

NİHAİ HEDEFİMİZ KREDİLERİN İKTİSADİ FAALİYETLE BULUŞMASI

Zorunlu karşılıklardaki nihai hedefimiz, biz kredilerin iktisadi faaliyetle doğru bir şekilde buluşmasını arzuluyoruz

Merkez Bankası olarak düşük faiz politikası uygularken temel hedefimiz üretim, yatırım ve ihracatı finanse edip istihdamı artırmaktı. Bunun sonucunda sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlamak için cari dengeyi sağlamak.

Merkez'in bu politikasıyla bütün paydaşlar bunu göz önünde bulundurarak hareket etmek zorundalar. Bütün reel sektör bundan doığru anlamda buluşması faydalanması gerekiyor. Bu şekilde okumak çok daha anlamlı



Reel kur endeksi arzuladığımız noktada değil. Rekabetçi kur herkes konuşuyor, neye göre kime göre.

Türkiye ihracat yapan bir ülke. Kurun belirli bir noktada arzuladığımız noktada değil. Ama bu geçmiş dönemde kur artarken saki biz rekabetçi kur haline getirmek için bilerek yapıyopruz yorumlar da doğru değildir.

REEL KUR ENDEKSİ ARZULADIĞIMIZ NOKTADA DEĞİL

Kurun serbest piyasa içerisinde oluşacağı noktada, diğer ülkelerin ve enflasyonun kendi içerisinde oluşacağı noktada reel kur endeksinin geldiği ideal nokta kafamızda bir şeyler var. Şu anki nokta bizim arzuladığımız bir nokta değil.

(500 TL BANKNOT, 5 TL MADENİ PARA İÇİN) BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK

500 liralık yeni banknot ve 5 liralık madeni para hazırlığımız beklentimiz yok. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Enflasyonun biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşlarının kendini gündemde tutmak için attıkları bir tweet, ciddiye alınacak bir tarafı oldupunu düşünmüyorum böyle bir hazırlığımız da yok

TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7'YE YAKIN BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme gerçekleştirecek nadir ülkelerden biri.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN DOĞRULUĞUNU ORTAYA KOYUYOR

Yatırım, ihracat, istihdam eylül ayında başlattığımız faiz indirimlerinin doğruluğunu ortaya koyuyor.

KALICI FİYAT İSTİKRARINI EN KISA SÜREDE SAĞLAYACAĞIZ

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Türkiye makine ve teçhizat yatırımlarında önemli bir süreci yaşıyor

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