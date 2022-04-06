Nisa bebek için kritik 48 saat!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Pendik’te sokağa bırakılmış bir halde bulunan daha sonra tedavi altına alınan Nisa Mihriban bebeğin tedavisi devam ediyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre dün gün içerişinde Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti şeklinde haberlerin yapılmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

"KALP ATIMLARI ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Hastaneden yapılan açıklamada “Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardior pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20’de hastanemizi acil çocuk birimine getirilmiştir, yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüstasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır.

"GENEL DURUMU CİDDİ"

Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin, genel durum ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir.

"KESİN BEYİN ÖLÜMÜ DİYEMEYİZ"

Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç belirlenmemiştir.

"24-48 SAATTE NETLİK KAZANMASI BEKLENMEKTE"

Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda nisa bebekle ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir.

"ALLAH'TAN ŞİFA DİLİYORUZ"

Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği” ifadelerine yer verildi.

İHMAL İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Annesi Ebru S. (20) tarafından Pendik'te boş araziye terk edilen; Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından hayata bağlanan 3 aylık Nisa Mihriban'ın, boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu iddiasıyla bakıcısı D.Y.'nin, "ihmal"i olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılıp ifadesi alınmıştı.

AİLE BAKANLIĞI DA SORUŞTURMA AÇTI

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Nisa bebeğin ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından tutuklanan anne Ebru S.'nin ise bebeğini terk etme anı kameraya yansıdı. Adliyeye sevk edilen Ebru S.'nin, "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Adliyeye sevk edilen anne Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.