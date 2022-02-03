Nijerya açıklarında petrol üretim gemisi patladı!

Nijerya'da bir şirkete ait 22 bin varil petrol işleme, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisi patladı.

Reuters'ta yer alan habere göre şirketin CEO’su patlamayı doğruladı.

Patlamada hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Patlamanın Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Nijer Nehri deltasına yakın Escravos terminali yakınında yaşandığı ifade edildi.

Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.