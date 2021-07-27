Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yarın gerçekleştirilecek olan kritik TFF Mali Genel Kurulu öncesinde A Spor'da açıklamalar yaptı. Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

"Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok. Tahkim Kurulu'nun kararı da çıktı. Tüm kulüplerimiz transfer politikalarını yaptılar, transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar, takımlarını kuruyorlar. 8+6 olarak devam edecek"

"Beşiktaş'ın harcama limitlerinde sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşündük. Harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık. Limitlerin aşımını yüzde 25 olarak sınırladık"

"Seyirci ile ilgili statü hazırlanacak."