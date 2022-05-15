New York'ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ABD New York'ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinin Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ölenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

HEDEF ALINANLARDAN 11'İ SİYAHİ AMERİKALI

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

SALDIRIYI CANLI YAYIMLADI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

EN KANLI SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin bilgilendirilirken, 18 yaşındaki saldırganın yakalandığı belirtildi.

Diğer yandan saldırının yılın başından bu yana ülkede gerçekleştirilen en kanlı toplu katliam olduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRGAN BİRİNCİ DERECE CİNAYETTEN YARGILANACAK

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı.

Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi.

Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.

POLİS, SALDIRGANA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN VE İNTERNETTE YAYIMLANAN MANİFESTOYU İNCELİYOR

Öte yandan polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.