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        Haberler Dünya Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek | Dış Haberler

        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak, müzakerelerin sadece ateş altında devam edeceğini duyurdu. İsrail, dün gece ateşkesi bozarak, Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı başlatmıştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:49
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        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

        Netanyahu, müzakerelerin sadece ateş altında devam edeceğini duyururken, yapılan saldırıların yalnızca bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

        Netanyahu savaş hedeflerine ulaşma konusunda kendilerini hiçbir şeyin engelleyemeceğini ifade ederken, askeri baskının esirlerin serbest bırakılması için önemli olduğunu belirtti.

        Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

        GECE YAPILAN SALDIRILAR

        İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından ortaya konan planın Hamas tarafından reddedildiğini öne sürerek, dün gece yarısı Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı başlattı.

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        İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda 404 Filistinli hayatını kaybetti.

        HAMAS'TAN AÇIKLAMA

        Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yapılan anlaşmanın başarısız kılınması için Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığını hatırlattı.

        Hamas ise Steve Witkoff'un planının reddedilmediğini ancak Netanyahu'nun ateşkesi bozduğunu duyurdu.

        Hamas'ın Witkoff'un esir takasına ilişkin sunduğu teklifi reddetmediğini vurgulayan Kanu, "Hareket arabulucularla sürekli temas halinde olup, saldırganlığın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergiliyor. İşgalciler geçişleri kapattı, kuşatmayı sıkılaştırdı, yardımların girişini engelledi ve anlaşmayı bozup savaşı yeniden başlatmak amacıyla müzakerelerin ikinci aşamasını reddetti" ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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