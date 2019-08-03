03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Kampüsü’nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında mayıs ayından bu yana çalışan 38 yaşındaki A.K., iki buçuk aydır maaşının ödenmediği gerekçesiyle 49 metre yükseklikteki kulevince çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Maaşının yatırılmaması halinde aşağı atlayacağını söyleyen işçiyi ikna etmek için arkasından giden bir arkadaşı da vincin üzerinde uzun süre çaba harcadı.
YERDE HAVALI ATLAMA ÇADIRI AÇILDI
İHA'daki habere göre durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda merdivenli itfaiye aracı, 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, işçinin aşağı atlaması halinde zarar görmemesi için kulevincin alt kısmında önlem alarak 24 metrekare genişliğinde havalı atlama çadırı açtı.
EMNİYET VE İTFAİYE SEFERBER OLDU
İşçi ile irtibata geçilemediği için itfaiye aracı megafonunu kullanan Emniyet Amiri Nebi Güngör, aşağı inmesi halinde maaşını alabilmesi adına gerekli hukuki girişimlerde ve yardımda bulunulacağını taahhüt etti. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar da megafondan işçiye seslenerek, ikna etmek adına firma yetkilileri ile görüşme sağlandığını ve maaşının yatacağını ifade etti.
İKNA EDİLDİ SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI
İkna edilen işçinin aşağı inmek için hazırlandığı sırada aniden başlayan sağanak yağmur, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İşçinin aşağı inmek için geri dönüşe geçtiği sırada, ayağındaki terlik kayarak yere düştü. Çevredeki işçiler ve yetkililer, aşağı inmekte olan işçiye bu kez dikkatli olması gerektiği telkininde bulundu.
"ARKADAŞTAN 2.5 LİRA BORÇ İSTEDİM"
Maaşını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkışan işçi kulevinçten aşağı indikten sonra bu kez kendisine söylemlerde bulunan arkadaşlarıyla tartıştı. Derdinin, yalnızca hak ettiği maaşını alamamak olduğunu anlatan işçi, bazı arkadaşlarından 2.50 lira borç istediğini de ifade etti.
EMNİYETTE İFADESİ ALINIP BIRAKILDI
Kendisinin şantiyeye çağırdığı arkadaşlarının 30 kişiye iş bularak oraya getirdiğini söyleyen işçi, taşeron firmanın tutumuna isyan etti. Alkollü olduğu iddia edilen işçinin gerginliğini yatıştırmak için polis uzun süre çaba harcadı. Sağanak nedeniyle sırılsıklam olan işçi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından verilen yağmurluğu giydi. Sağlık ekiplerinin müdahalesini de reddeden işçi daha sonra ekip aracına bindirilerek gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Eylem yapan işçinin, gerekli işlemleri sonrasında serbest kaldığı öğrenildi.
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