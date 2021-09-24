Müsilajda ikinci perde: Hayalet avı!

Marmara Denizi müsilajla mücadele kapsamında başlatılan 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi' 3 yıl sürecek.
Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı'nın 18. Maddesi kapsamında "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklığında başladı.
SUALTI YAŞAMINA VERİLEN ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Koordinatörlüğünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında; Erdek, Bandırma ve Marmara ilçelerinde tespit edilen hayalet ağlar temizlenerek sualtı yaşamına verdiği zararların önüne geçilecek.
2022 YILINDA EGE DENİZİ DE DAHİL OLACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "3 yıl süreli protokol kapsamında 2022 yılında aynı faaliyetler hem Marmara hem de Ege Denizi'nde Edremit Körfezi´nde devam edecek. Hayalet ağların temizlenmesi yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, yapay resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek" dedi.
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