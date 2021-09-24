Yeniden mi? Prof. Kutoğlu'ndan müsilaj uyarısı

Kutoğlu, Doç. Dr. Aliihsan Şekertekin ve yüksek lisans öğrencisi Fatemeh Ghasempour ile yürüttükleri "Denizlerimizdeki İklim Değişimine Bağlı Parametrelerin Takibi" isimli çalışmada çeşitli uydu verilerini kullanarak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki deniz suyu sıcaklığı ve askıda madde değişimlerini inceledi.
Kutoğlu, AA muhabirine, tüm bitkilerin ve bazı mikroorganizmaların sıcaklık artışı ve deniz suyu durgunluğuna bağlı olarak müsilaj salgıladıklarını söyledi.
İklim değişimine bağlı olarak tüm denizlerde zaten bir ısınma söz konusu olduğuna dikkati çeken Kutoğlu, şunları kaydetti:
"Bunun yanında denize dış ortamdan yapılan deşarjlar deniz suyunun konsantrasyonun değişmesine neden olarak hem deniz suyunun daha da ısınmasına hem de müsilaj üreten organizmaların daha da çoğalmasına neden oluyor. Deniz suyundaki ısınma aynı zamanda denizlerdeki akıntı rejimlerinin de değişmesine neden olabilir. Tüm bu koşullar oluştuğunda özellikle bahar aylarında deniz suyunda ani sıcaklık değişimleri 'müsilaj patlamasına' neden olacaktır. Nitekim bu yıl Marmara Denizi'nde böylesi bir durum yaşadık."
"MARMARA DENİZİ'NDE ASKIDA MADDE MİKTARININ YOĞUNLAŞTIĞINI GÖRDÜK"
Kutoğlu, çalışma kapsamında çeşitli uydu verilerini kullanarak Marmara ve Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklığı ve askıda madde değişimlerini gözlemlediklerini anlatarak, "Elde ettiğimiz sonuçlara göre 2002 yılından bu yana Marmara Denizi'nin 1 derecenin üzerinde, Karadeniz'in ise 1 derece civarında ısındığını gördük. Askıda maddelere ilişkin yaptığımız incelemede ise Marmara Denizi'nde önceki yıllara kıyasla askıda madde miktarının çok daha yoğunlaştığını gördük." dedi.
Bu artışın özellikle şehirleşme ve sanayi tesislerinin daha yoğun olduğu kıyılarda çok daha fazla olduğunun uydu görüntülerinde açıkça görüldüğünü aktaran Kutoğlu, "Deniz suyu sıcaklığındaki artış ve kirlenme, müsilaja neden olan organizmaların beslenmesine ve üremesine uygun ortam sağlıyor. Dolayısıyla ısınma ve kirlenmenin önüne geçemezsek önümüzdeki bahar aylarında benzeri durumları tekrar yaşamak durumunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Kutoğlu, deniz suyundaki değişimlerin uydu verileriyle sürekli izlenmesine yönelik bir platform oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, böylelikle gelişmelerin sürekli takip edilebileceğini ve müdahale gerektiğinde bunun çok daha hızlı gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!