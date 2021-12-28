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Halı sahada korkunç olay!

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula İlçesinde halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti

28.12.2021 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Muğla'da halı sahada korkunç olay!
Halı sahada korkunç olay!
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İHA

Muğla'nın Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 19:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanan halı saha maçında 45 yaşındaki Fikri Akkaya fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Aksaz'da çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Akkaya'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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