        MSB açıkladı: 1 asker şehit | SON DAKİKA HABER

        MSB açıkladı: 1 asker şehit

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:59
        MSB açıkladı: 1 asker şehit
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğu belirtildi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi.

        İHA'daki habere göre şehidin cenazesinin bugün, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

